Политолог Ломов объяснил важность открытой Бегловым школы в Петербурге

Появление в Петербурге новых школ поможет улучшить качество образования в городе, уверен политолог Алексей Ломов.

В Приморском районе Петербурга 1 сентября открылась школа №575, рассчитанная на 1600 мест. Созданием одного из самых больших учебных заведений в городе губернатор Северной столицы Александр Беглов выполнил обещание, которое дал еще в 2019 году, уверен Ломов.

«В рекордно короткие сроки появился такой необходимый объект. Александр Дмитриевич демонстрирует, что слова не расходятся с делом. Дав обещание, он его исполнил в короткие сроки», — цитируют его «Невские Новости».

Появление новых школ в городе значительно улучшит качество образования в Петербурге. В открытом 1 сентября учебном заведении есть дополнительное оборудование для обучения, а также компьютерный класс, добавил политолог.

В конце августа губернатор Петербурга принял решение выплатить всем учителям и тренерам города на Неве по 10 тыс. рублей. Работники сферы образования должны будут получить эту сумму денег в течение трех недель, сообщает телеканал «360».