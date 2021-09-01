Экс-схиигумен Сергий стал фигурантом еще одного уголовного дела

Правоохранители инкриминировали против отлученного от церкви схимонаха Сергия (Николая Романова) дело об экстремизме.

Полицейские ранее задержали пресс-секретаря экс-священника Всеволода Могучева, когда тот находился в поезде, следовавшего в Екатеринбург, сообщает источник в правоохранительных органах. Они выдвинули версию о том, что схимонах является организатором экстремистской группы, в которую входил Могучев, а также ряд неустановленных лиц.

Романов в своих проповедях использовал высказывания, которые оскорбляют евреев, мусульман и других людей. А его помощники позднее публиковали ролики с бывшим монахом на платформе YouTube и в социальных сетях.