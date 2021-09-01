«За Родину, за Сталина!»: кто придумал лозунг, ставший боевым кличем Красной армии

Лозунг «За Родину, За Сталина!» стал «официальным» во времена Великой Отечественной войны. Именно его можно услышать в фильмах и увидеть на многочисленных агитационных плакатах тех времен. Но откуда появились складные четыре слова и кто же автор культовой фразы?

Клич увидел свет незадолго до начала Второй мировой войны на страницах газеты «Правда». Хоть издание и партийное, но вдохновляющую фразу придумали не в отделе пропаганды и агитации при ЦК КПСС. В статье от 1 сентября 1938 года напечатан фрагмент дневника политрука Георгия Сазыкина, участвовавшего в боях с Японией на озере Хасан: тогда японцы пытались оспорить принадлежность приозерной территории и реки Туманная.

«— Вперед, за родину, за Сталина! — кричим мы с командиром во весь голос. Бойцы подхватывают наш призыв. Бросаемся в реку. Плыть трудно. Японцы обстреливают. Переправили оружие, помогли слабым. Выбрались все», — цитируется в «Правде» фрагмент дневника.

Совпадение ли, но 11 сентября в газете «Красная Звезда» публикуется письмо бойца Ивана Некимина: «…за Родину, за Сталина не пожалею жизни!». Дальше лозунг начинает широко распространяться, причем не сразу в военном контексте — в 1940-м он появляется на предвыборных плакатах уже в финальной «редактуре»: «За Родину, за Сталина». Спустя год начинается война.

Невские Новости / Юлия Медведева

Несмотря на противоречивые данные в СМИ и утверждения близких к советским диссидентам историков, знаменитый клич поднимал дух бойцов РККА во время тяжелых боев с нацистскими захватчиками. Об этом свидетельствуют слова ветеранов.

«Клич "За Сталина! За Родину!" звучал для нас как молитва! За всю войну я даже признака трусости нигде не видел!», — подчеркивал генерал-полковник авиации, герой Советского Союза Сергей Дмитриевич Горелов.

Как отмечал ветеран Александр Васильевич Пыльцын — «не часто звучали эти слова, не всегда для них были подходящие обстоятельства, но я, например, не раз произносил их, хотя и не был политработником по должности».

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