Вассерман объяснил, для чего Зеленскому понадобился визит в США

Самое главное, для чего украинскому президенту Владимиру Зеленскому был нужен несколько раз переносившийся, но все же состоявшийся визит в Вашингтон, это продемонстрировать внутри страны, что он пользуется поддержкой США.

Об этом в беседе с изданием «Украина.ру» заявил известный российский публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя долгожданную поездку президента Украины в Соединенные Штаты Америки.

Единственное, на что сейчас опирается Зеленский, отметил Вассерман, это вера ряда украинских групп с весьма противоречивыми интересами в то, что Вашингтон делает ставку именно на него. И чтобы Зеленский мог продолжать пользоваться поддержкой этих гетманов, ему необходимо постоянно эту поддержку изображать.

«Ценность этой американской поддержки состоит в том, что она выливается еще и в материальную помощь, которую можно частично распродать и разворовать, - добавил эксперт. - Я не удивлюсь, если при детальном анализе окажется, что "Джавелины" у талибов не только со складов предыдущей афганской армии, но и поступают по каким-то хитрым каналам с Украины».

И даже, если Украина в какой-то момент не получает поддержку со стороны США, продолжил Вассерман, Зеленскому нужно создавать внутри страны иллюзию того, что она поступит с минуты на минуту. И именно с этой целью украинский президент встретился в Вашингтоне с главой Пентагона - чтобы попросить очередную порцию военной помощи, а потом рассказать на Родине о том, что помощь уже в пути.

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«По крайней мере, до тех пор, пока американские официальные представители не встречаются с другими сколько-нибудь заметными политиками Украины, даже такой визит, который несколько раз переносили, выглядит серьезным и убедительным доказательством интереса Вашингтона именно к Зеленскому», — заключил Вассерман.

Напомним, изначально на Украине сообщали, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон намечен на вторую половину июня и состоится вскоре после женевских переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Однако затем американская сторона несколько раз переносила дату визита Зеленского в США, каждый раз отмечая, что его встреча с главой Белого дома состоится до конца лета. В конце концов появилась информация, что Зеленского ждут в Вашингтоне 30 августа, потом появилась поправка, что встреча Зеленского и Байдена состоится 31 августа, и наконец, когда украинский лидер уже направлялся в Вашингтон, встречу вновь перенесли – на 1 сентября.

При этом многие украинские и международные эксперты-политологи предупреждали, что украинской стороне не стоит ждать прорыва в отношениях с США, так как внимание Вашингтона сейчас отвлечено на вывод американских войск из Афганистана, сопровождавшийся терактами и гибелью военнослужащих США, а также разрушительным ураганом «Ида», который обрушился на ряд юго-восточных регионов страны.