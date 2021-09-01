Максим Шугалей завершил свою исследовательскую поездку в Афганистан

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей после завершения своего исследования в Афганистане возвращается в Россию.

Ученый вылетел в Москву из узбекского города Термез, который находится в непосредственной близости от границы с Афганистаном, об этом сообщает ФАН. С 25 августа герой проводил в Кабуле социологическое исследование о жизни, настроениях и надеждах простых афганцев в связи захватом власти отрядами движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

Шугалей прилетел в Афганистан в дни поспешной эвакуации из страны американских военнослужащих, в ходе которой произошла серия кровопролитных терактов. Социолог смог выяснить подробности трагических инцидентов и узнать отношение к ним жителей Кабула.

Несколько дней глава ФЗНЦ встречался с афганцами, в том числе с представителями талибов, и узнал различные точки зрения на ситуацию в Афганистане. По возвращении в Россию Шугалей намерен проанализировать большое количество фактологического материала, собранного в ходе поездки.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации