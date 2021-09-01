Зрительский успех кинокартин о социологе и ученом Максиме Шугалее основан на реализме и драматизме происходящих событий, заявил известный сценарист Иван Соловьев.

Испытания по ходу сюжета двух уже вышедших в прокат частей фильма выпадают на долю конкретных людей, объяснил заслуженный юрист РФ в интервью ФАН. В кинокартине «Шугалей-3. Возращение» речь пойдет о возвращении героя в Африку из России. Социолог намерен получить новые данные о террористах в Египте, но данная задача оказывается сложной и опасной.

«Это повествование о важных чертах нашего характера: стойкости, мужестве, верности своей семье и Родине. Таких фильмов сегодня, к сожалению, не так много, хотя мы знаем, что слоган "Россия своих не бросает" раз за разом получает свое подтверждение в текущей непростой обстановке», — рассказал собеседник ФАН, чему учат такие фильмы, как цикл кинокартин о Шугалее.

По словам Соловьева, он искренне желает успеха третьей части киноповествования, которое является примером настоящего преодоления различных трудностей для подрастающего поколения россиян.