Опубликованный снимок с Зеленским в США вызвал поток иронии у украинцев

Украинцев насмешила опубликованная на официальной странице офиса президента Украины в социальной сети Facebook фотография, на которой приехавший в США с визитом Владимир Зеленский запечатлен во время подписания документов.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, на снимке украинский президент стоит в одиночестве на фоне флагов США и Украины в то время как официальные лица подписывают документы. В сопровождающем фотографию тексте отмечается, что «в присутствии Зеленского» официальными лицами было подписано два документа, касающиеся энергетической отрасли.

Комментарии, оставленные интернет-пользователями, свидетельствуют о том, какими смешными показались украинцами и само фото и использованные в публикации формулировки.

Как отмечают комментаторы, Владимир Зеленский во время своего визита в Вашингтон не смог встретиться ни с госсекретарем Энтони Блинкеном, ни с его заместителем по украинским вопросам Викторией Нуланд, ни с другими чиновниками.

«Ну, хоть постоит, пофоткается», — с иронией отмечает Татьяна Червоненька.

Также посетители странички Офиса украинского президента в Facebook обратили внимание, что принимающая сторона не предложила Зеленскому «даже стула», и тот вынужденно «стоит, бедненький», похожий на «мальчика из обслуги», чего-то ждущего, пока взрослые подписывают важные документы.

По мнению пользователя Люси, фотография Зеленского, который, приехав в США стоит один, и рядом с ним нет никого из представителей принимающей стороны, выглядит «как-то унизительно».

«Не перетрудился, пока стоял?» —с иронией пишет Daria Sidorenko.

Global Look Press / Volodymyr Zelensky/Sarah Silbiger - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Напомним, ранее встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, намеченная изначально на вторую половину июня 2021 года, несколько раз переносилась и в итоге была назначена на 1 сентября. Однако, по мнению экспертов-международников и политологов, эта дата может оказаться весьма неудачной для Киева, так как США только завершили вывод своих войск из Афганистана, а на юго-восточные регионы страны обрушился разрушительный ураган «Ида». Это значит, что украинский вопрос не входит в число приоритетных для Белого дома, уверены политологи.