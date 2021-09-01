Леонков указал на главный промах США в Афганистане

Власти США за 20 лет афганской кампании не смогли создать жизнеспособное государство и силовые структуры в этой стране, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Вашингтон использовал в Афганистане абсолютно провальную и при этом чрезвычайно дорогостоящую стратегию, сообщил Леонков в интервью телеканалу «360».

«Нужно было заниматься гражданским обществом, а там было только вливание денег в государственные структуры по принципу: мы вам дали денег, а вы на них что-то сделайте», — объяснил эксперт главный промах США в Афганистане.

По словам Леонкова, за два триллиона долларов в горной стране можно было построить «высокоразвитую цивилизацию со всеми благами» и обеспечить большинство афганцев престижной работой. Тогда бы жители Афганистана никогда бы не поддержали движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России), объяснил собеседник телеканала «360». Теперь же военные США позорно сбежали и оставили огромные запасы вооружения и военной техники радикальным боевикам, что даже хуже вьетнамского фиаско, резюмировал Леонков.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации