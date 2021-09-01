Укусивший медаль олимпийской чемпионки Токио мэр Нагои заразился коронавирусом

Мэр японского города Нагоя Такаси Кавамура, оскандалившийся после инцидента с медалью олимпийской чемпионки по софтболу Миу Гото, заразился COVID-19.

Такаси Кавамура изолировался дома после того, как заразился коронавирусом. Об этом проинформировала пресс-служба администрации Нагои. Болезнь градоначальника проходит бессимптомно. До этого COVID-19 был выявлен у секретаря Кавамуры.

Мэр Нагои оказался в центре скандала после того, как укусил золотую медаль олимпийской чемпионки по софтболу в составе сборной Японии Миу Гото. Инцидент произошел во время чествования вернувшейся с турнира спортсменки. Позже Кавамура принес извинения за своей поступок и предлагал возместить стоимость награды. В результате средства на новую золотую медаль выделил МОК.