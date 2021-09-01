Верховный суд удовлетворил иск ЦИК по снятию бизнесмена Потапенко с выборов в Госдуму

Регистрация предпринимателя Дмитрия Потапенко на выборы в Госдуму аннулирована. Об этом свидетельствует решение Верховного суда России.

Суд удовлетворил иск Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. По словам источника ТАСС, решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

«Основанием для отмены регистрации послужило обнаружение у него (Потапенко. — Прим. ред.) иностранных активов», — уточнила собеседница издания.

Голосование за кандидатов в депутаты Государственной думы РФ будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года. В этот период также запланированы прямые выборы глав девяти субъектов страны и 39 региональных парламентов.