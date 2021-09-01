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Эксперт объяснил, почему на данный момент не стоит торопиться покупать золото

Эксперт объяснил, почему на данный момент не стоит торопиться покупать золото

Темпы распространения коронавирусной инфекции и вакцинации от COVID-19 могут оказать непосредственное влияние на стоимость золота, поэтому в ближайшее время, а лучше до конца текущего года в этот актив лучше не вкладывать средства.

Такое мнение в комментарии телеканалу «Царьград» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

В частности, эксперт отметил, что такие активы как банковские слитки и золото, можно назвать убежищем, к которому прибегают, чтобы сберечь деньги в условиях, когда ставки идут вниз, а инфляция – вверх. Но, когда имеет место обратная тенденция, золото начинает терять в цене, а значит оно становится непривлекательным вложением для долгосрочных инвестиций.

Этот драгоценный металл, объяснил Зельцер, как и другие торгующиеся на бирже активы, чутко реагирует на любую информацию, способную изменить экономическую ситуацию. К событиям, влияющим на цену золота, в числе прочего, относится и намеченное на 22 сентября заседание Федерального резерва США, в ходе которого будет оценена ситуация с дальнейшим распространением эпидемии коронавируса и по темпам вакцинации. Решение Федрезерв о снижении темпов распространения инфекции и росте темпов вакцинации, повлияет на открытие американской экономики и, как следствие, на инфляцию и ситуацию на рыке труда, объяснил экономист.

Эксперт объяснил, почему на данный момент не стоит торопиться покупать золото
wikipedia.org  / CC BY-SA 2.5, Dan Smith

«Если Федрезерв примет решение о сворачивании программы количественного смягчения, то реальные процентные ставки будут расти, — заявил Михаил Зельцер. — Доллар продолжит укрепление, а учитывая исторически высокую обратную корреляцию валюты США и золота, позиции драгметалла могут значительно пошатнуться».

А это значит, что инвесторам, желающим вложить средства в золото, есть смысл подождать до конца сентября, а лучше – до конца 2021 года, когда Федеральная резервная служба США снизит ежемесячный объем приобретаемых госбумаг и ипотечных активов, заключил экономист.