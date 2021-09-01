Немецкие НКО n-ost и «Декабристы» могут попасть в список нежелательных на территории РФ

ФАН намерен поспособствовать внесению НКО n-ost и «Декабристы» в список нежелательных. Надзорное ведомство уже получило требование проверить немецкие организации.

Попытки Запада дестабилизировать ситуацию в России посредством подконтрольных СМИ продолжаются. Речь идет о двух немецких компаниях, которые объявили грантовые программы для российских журналистов-расследователей, пишет ФАН. Выяснилось, что структуры имеют непосредственное отношение к нежелательным организациям.

В отличие от американских фондов, о немецких НКО известно меньше, хотя их подрывная работа заслуживает особого внимания. Фонд n-ost объявил грантовую программу для представителей СМИ России, Белоруссии и Украины по обучению западным стандартам журналистики. В проекте могут принять участие не только профессионалы, но и начинающие специалисты.

При этом организаторы гарантируют лояльные условия и щедрую поддержку. Участники должны подготовить расследование в течение четырех месяцев. Вместе с тем руководство намекает на то, что журналистов не должна беспокоить финансовая составляющая.

Вторым фондом стала берлинская НКО «Декабристы» (Dekabristen e.V.), которая в августе текущего года объявила конкурс на создание новых медиа на российской территории. Организация также обещает обучить всему необходимому журналистов из РФ. Компания появилась после митингов в России в 2011-2012 годах. Управленцами выступают люди, изучавшие страну и ее соседей с позиции Запада. «Декабристы» являются создателями проектов, которые продвигают идеи ЛГБТ.

После обращения ФАН в Генпрокуратуру обе организации могут попасть в черный список и стать нежелательными в России.