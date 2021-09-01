США бросили в Афганистане переводчика, который спас жизнь Байдену в 2008 году

Афганский переводчик, который спас жизнь президенту США Джозефу Байдену в 2008 году, оказался брошенным американскими войсками в Афганистане. По данным The Wall Street Journal (WSJ), мужчина по имени Мухаммед вместе с женой и детьми не смог покинуть Кабул во время эвакуации и теперь опасается за свою жизнь из-за господства талибов.

«Здравствуйте, господин президент. Спасите меня и мою семью. Не забывайте меня здесь», — цитирует переводчика WSJ.

13 лет назад Байден занимал пост главы Комитета по международным отношениям Сената США и вместе с сенаторами Джоном Керри и Чаком Хэйгелом отправился в Афганистан с рабочим визитом. Воздушный кортеж накрыла сильная метель, из-за чего экипажу пришлось экстренно сажать вертолет посреди открытой местности.

36-летний Мухаммед входил в спасательную группу армии США, которая эвакуировала Байдена и его соратников из занесенного снегом вертолета, а позже защищала их во время перестрелок с талибами.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

WSJ пишет, что переводчик уже несколько лет пытается покинуть Афганистан, но бюрократические проволочки не позволяют ему уехать. Когда американские военнослужащие объявили о начале эвакуации в связи с приходом боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1*, Мухаммед вместе с семьей попытался сесть на спасательный рейс, но безуспешно.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уже отреагировала на призыв брошенного в Кабуле спасителя Байдена. Она поблагодарила его за службу и пообещала, что его «обязательно вытащат оттуда».

«Наше послание ему [Мухаммеду] — спасибо вам за то, что вы сражались на нашей стороне в течение последних 20 лет. Спасибо вам за ту роль, которую вы сыграли, когда помогли нескольким моим любимым людям выбраться из снежной бури, и за всю проделанную вами работу», — ответила Мухаммеду Псаки.

По данным западных СМИ, Мухаммед — лишь один из нескольких тысяч брошенных в Афганистане людей, которые в течение последних 20 лет помогали войскам США. Переводчики, гиды и административный персонал не смогли попасть на самолет в США и покинуть страну до 31 августа.

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации