Американист назвал причину, по которой Байден отказался от пресс-конференции с Зеленским

Президент США Джо Байден отказался от совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским по личным мотивам, считает американист Владимир Можегов.

Глава Белого дома не стал общаться с журналистами после встречи с Зеленским, а отправился на еженедельный брифинг. Можегов объяснил телеканалу «360», что Байден вообще не дает совместных пресс-конференций, потому что не любит такие мероприятия.

Более того, причиной отказа могло стать здоровье американского президента, который уже немолод.

«Во многом это, конечно, с его здоровьем связано и с непредсказуемостью. Советники ему не советуют такие вещи делать», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что Зеленский попросил главу Всемирного банка построить дороги на Украине. По его словам, за 2020–2021 годы проложено 9500 километров дорог по всей стране.