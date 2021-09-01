Геннадий Онищенко усомнился в искренности «афганского покаяния» Байдена

Показному раскаянию президента США Джо Байдена о недопустимости установления западной «демократии» военными средствами нельзя доверять, уверен депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Российский законодатель уверен в лицемерном характере «афганского покаяния» президента США, слова Онищенко приводит ФАН.

«Притворное покаяние Байдена — ложь. По-моему, американцы, кроме как оружием, вообще ничего нигде не умеют делать — ни гуманитарными средствами, ни убеждениями», — усомнился политик в искренности Байдена.

По словам Онищенко, на выработку стратегии внешнеполитических действий США наибольшее влияние оказывают спецслужбы и представители военно-промышленного комплекса, которые заинтересованы в новых конфликтах.

«В результате 20-летней американской экспансии в этой стране именно за счет Афганистана в мире в 40 раз увеличился объем производства опиатов», — подчеркнул Онищенко.

Развитие производства наркотиков в Афганистане и организация каналов их экспорта из горной страны являются «самым страшным наследием американцев», подчеркнул собеседник ФАН. США должны на деле и полностью отказаться от любого вмешательства в дела других суверенных стран, однако на практике подобного не происходит, резюмировал Онищенко.