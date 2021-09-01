Греф рассказал о новом вызове для команды Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о вызове, который ждет команду его организации.

Речь идет о новых выплатах для российских пенсионеров. Сбербанк ожидает реализация «самой масштабной социальной акции», цитирует топ-менеджера РБК.

«Ежедневный клиентопоток в отделениях банка увеличится в несколько раз. Это — вызов для всей нашей команды», — заявил Греф.

Данное сообщение входит в текст обращения главы «Сбера» в адрес сотрудников. Подлинность документа журналистам подтвердили два источника в Сбербанке.