Соловьев ответил вступившимся за Мирзализаде комикам из-за решения МВД РФ

Нахождение иностранных граждан на территории Российской Федерации – это не их право, а привилегия, предоставленная по доброй воле страны. Это значит, что не каждый, кто этого хочет, может просто взять и приехать в Россию.

Об этом в рамках передачи «Полный контакт» на канале «Соловьев LIVE» заявил российский журналист, теле и радиоведущий Владимир Соловьев, комментируя бурю негодования, которую в среде комиков и юмористов вызвало решение МВД РФ признать нежелательным пребывание в России гражданина Белоруссии, стендапера Идрака Мирзализаде

Напомним, ранее Идрак Мирзализаде отбыл наказание в виде десятидневного заключения за оскорбительную шутку про русских, после чего дальнейшее нахождение комика в РФ было признано нежелательным пожизненно.

Узнав о решении российского Министерства внутренних дел России в отношении Мирзализаде, за стендап-комика вступились коллеги по цеху, которые сочли выдворение из России чрезмерным наказанием за одну неудачную шутку.

По мнению отдельных юмористов, наказания заслуживают как раз те, кто подверг Мирзализаде якобы необоснованно жесткому наказанию. Однако есть и те, кто считает меры, принятые в отношении белорусского юмориста, оскорбительно отзывавшегося о русском народе в своих выступлениях, справедливым.

Prt Scr youtube.com / Stand-Up Club Лучшее

Комментируя ситуацию, Владимир Соловьев отметил, что защищающие Мирзализаде комики почему-то ничего не говорят о других иностранцах, которые были высланы из РФ, или которым был запрещен въезд в страну. А между тем, эти вопросы жестко регламентируются российскими законами.

«Интересно, а почему все эти комики не сказали ни слова о восьми с половиной тысячах иностранных граждан, которые были высланы из России за полгода, о семнадцати тысячах, которым запрещен въезд? – поинтересовался Соловьев. — Все очень просто. Есть статья, регламентирующая въезд и выезд из Российской Федерации. Там все прописано. Все прописано – ты нарушил закон, тебе нечего делать в России».

При этом журналист подчеркнул, что нахождение на территории России – это не право иностранных граждан, а привилегия, предоставляемая им Россией по доброй воле. И далеко не каждый, кто хочет жить и работать в России, может просто «взять и приехать», так как окончательное решение на этот счет принимает Российская Федерация, подчеркнул Соловьев.

«По странам, с которыми у нас безвизовый режим, тоже могут быть приняты особые решения по некоторым категориям граждан, которые не хотят жить в соответствии с нашими законами», — добавил телеведущий.

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Как заявил ранее в комментарии телеканалу «360» президент Федерации мигрантов Вадим Коженов, Идрак Мирзализаде может попытаться обжаловать в суде решение МВД РФ о пожизненном признании нежелательным его пребывания на территории России.

Но, добавил Коженов, скорее всего, это не принесет комику желаемого результата, и он больше никогда не сможет легально приехать в Россию. Если же Мирзализаде попробует въехать в РФ нелегально, это будет грозить ему уголовным преследованием.