Муса Таймазов из России завоевал золото в метании клаба на Паралимпиаде в Токио

Россиянин Муса Таймазов принес золото национальной команде на Паралимпиаде в Токио. Спортсмен стал лучшим в метании клаба в классе F51.

Таймазов с результатом 35,42 метра побил предыдущий мировой рекорд, который принадлежал Желько Димитриевичу из Сербии (34,71). Серб занял второе место с результатом 35,29 м, на третьем месте оказался словак Мариан Курея с результатом 30,66 м.

Россия в данный момент занимает вторую строчку в медальном зачете на Паралимпиаде в Токио. Золотая медаль Таймазова стала 32 по счету для сборной России. Также в активе команды 20 серебряных и 37 бронзовых наград.