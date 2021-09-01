Указавшего Путину на ошибку школьника раскритиковали за наглое поведение

Директор школы в Воркуте, где учится мальчик, указавший президенту РФ Владимиру Путину на ошибку в историческом факте, прокомментировала поведение своего подопечного.

Молодым людям присуща определенная наглость в общении с теми, кто занимает высокое положение, считает Юлия Рябцева. Директор школы отметила, что ее возраст не позволил бы ей поступить аналогичным образом. В целом мальчик учится хорошо. Он занимает активную гражданскую позицию. Скромность придет к учащемуся с годами, отметила Юлия Рябцева. Тогда он поймет, как следует поступать в подобных ситуациях.