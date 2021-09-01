Более семи тысяч россиян досрочно проголосовали на выборах в Госдуму в десяти регионах России, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Досрочное голосование проходит с 29 августа и по 16 сентября. Избиратели голосуют в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в плавании, а также на полярных станциях, уточнила Памфилова.

«Досрочно проголосовали 7 717 избирателей», — сказала председатель ЦИК РФ.

Выборы в Госдуму будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с парламентскими выборами состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России.