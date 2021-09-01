«Беспартийный, буйный, судим»: кто и зачем устроил теракт в мавзолее Ленина 1 сентября

Ровно 48 лет назад в мавзолей Ленина зашел неприметный гражданин, принятый охранниками за школьного учителя. Мужчина средних лет прошел в траурный зал с группой школьников, приблизился к саркофагу вождя пролетариата и замешкался, будто бы поправляя свою одежду. Прогремел взрыв.

16 человек пострадали, в том числе и дети. Двое погибли: супружеская пара приехала из Астрахани погулять по столице, но оказалась не в то время и не в том месте — прямо за спиной террориста-смертника. Имя диверсанта узнали быстро: он предусмотрительно захватил с собой паспорт. Как выяснится позже, преступник хотел «войти в историю с черного входа».

Как выяснится еще позже, погибшие в мавзолее — не первые жертвы 34-летнего Николая Саврасова. А с саркофагом из бронированного стекла ничего не случилось.

До недавнего времени об этом теракте было известно не много, но рассекреченные документы из архивов КГБ УССР пролили свет на ситуацию, о которой советским гражданам власти почти не рассказывали.

Невские Новости / Анастасия Борисенко

«Находился под надзором милиции»

Сразу после случившегося следственный отдел КГБ возбудил уголовное дело по статье 68 УК РСФСР — «Диверсия». Саврасов жил в городе Горловка Донецкой области и характеризовался органами как «беспартийный, малограмотный, трижды судимый».

В связи с последним обстоятельством будущий террорист находился под административным надзором органов милиции. В исправительно-трудовых лагерях он прибывал 13 лет, но так и не исправился. Будучи 19-летним, получил три года за хулиганство, а вскоре после освобождения вернулся туда же, но уже на десять лет — за разбой. Последняя его судимость прошла по знаменитой советской статье за «бродяжничество и тунеядство»: Саврасова приговорили к одному году лишения свободы.

После освобождения в сентябре 1972-го Саврасов работал каменщиком в «Горловхимстрое». Продержался меньше года: 27 августа, за несколько дней до теракта, увольняется «по семейным обстоятельствам». Через четыре дня он убивает Валентину М. — работницу столовой комбината «Артемуголь», характеризуемую как «женщина легкого поведения». Такая формулировка используется в документах КГБ.

Как сообщили следователям соседи Саврасова, на Валентине он хотел жениться, но та отказывалась. Тело женщины обнаружили с ножевым ранением в квартире убийцы. Сам он скрылся — тогда милиция еще не знала, что преступник уже направляется в Москву.

flickr.com / Municipal Archives of Trondheim / CC BY 2.0

Неврастеник, алкоголик и наркоман

Мотив злоумышленника прояснялся, но был не до конца понятен. Сотрудники КГБ опросили родственников и близких Саврасова, чтобы составить более точный психологический портрет террориста. Всплыла важная деталь: во время Великой Отечественной войны двухлетний Николай попал под бомбежку и до 12 лет не говорил. Из-за болезни не учился в школе, а во взрослом возрасте страдал от головных болей и головокружения.

«В его поведении отмечались некоторые странности, окружающие относились к нему как к слабоумному человеку. По заключению начальника медслужбы ИТК, лечившего Саврасова в 1972 году, последний мог страдать неврастенией с гипертоническим синдромом, что при отсутствии систематического лечения и употребления наркотиков и алкоголя могло привести к осложнению заболевания и к явлениям реактивного психоза», — отмечается в специальном сообщении КГБ при СМ Украинской ССР.

Солагерники Саврасова описывали его как «ограниченного в умственном отношении человека», доходившего в гневе «до буйства». Племянник преступника заявил, что тот употреблял наркотики. Сестра отметила нервозное поведение незадолго до случившегося и посещавшие Саврасова «мысли о скорой смерти».

Нечаянный соучастник

Как оказалось, взрывпатрон и детонаторы для смертника достал его солагерник Анатолий Хохлов: забойщик шахты просто украл их с рабочего места по просьбе Саврасова, полагая, что тот действительно будет «глушить рыбу», а не убивать людей. Хохлов же и научил будущего террориста «производству взрыва».

«Последний раз Хохлов встречался с Саврасовым у себя на квартире 30 августа сего года. По его показаниям Саврасов был сильно возбужден и на вопрос, что случилось ответил: "Узнаешь… Прощай..., царство небесное"», — отмечал заместитель председателя КГБ при СМ Украинской ССР С.Крикун в документах.

Ранее «Политика Сегодня» писала, почему член ГКЧП Борис Пуго простился с жизнью в августе 1991 года. Подробнее о трагической судьбе советского министра — в нашей статье.