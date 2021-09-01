Трое сотрудников ГИБДД в Ростовской области стали фигурантами уголовного дела

Главу отдела ГИБДД по Миллеровскому району в Ростовской области привлекут к ответственности за превышение должностных полномочий. Вместе с ним под суд пойдут еще два соучастника.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Согласно данным следствия, начальник отдела ГИБДД давал указания своим подчиненным не составлять протоколы об административном правонарушении в отношении водителей, остановленных за различные правонарушения, в числе которых и вождение в нетрезвом виде.

В ходе оперативно-следственных мероприятий, при обыске в доме подозреваемого были обнаружены дорогостоящие украшения из драгоценных металлов. Также силовики нашли оружие, которым фигурант владел на незаконных основаниях, хранившееся с нарушением существующих норм.

В отношении начальника ГИБДД и двух его подчиненных было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. В данный момент фигуранты отстранены от выполнения рабочих обязанностей. В случае доказательства их виновности сотрудники Госавтоинспекции будут уволены со своих должностей.