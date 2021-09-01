Поступить в университет Стэнфорда получилось у экс-главреда «Проекта» (Генпрокуратура признала организацию «нежелательной» на территории РФ).

Американцы выдали Роману Баданину (физлицо, включенное Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) стипендию имени Джона Найта. Информация об этом представлена на сайте расположенного в Соединенных Штатах университета.

«Наша цель — предоставить Роману безопасное пространство и прямую поддержку JSK Fellowships и сообщества Стэнфорда, чтобы ускорить результативность его смелой следственной работы», — отметила директор JSK Доун Гарсия.

Заявляется, что Баданин проведет на территории Стэнфорда следующие десять месяцев. В его планы входит поиск альтернативных планов продолжения подготовки антироссийских «независимых» расследований. Он решил не возвращаться в Россию. Бывший главный редактор также хочет помочь своим коллегам из «Проекта» покинуть Российскую Федерацию.

Спецслужбы США создавали «Проект.медиа», об этом узнало Федеральное агентство новостей. Проведенное расследование доказало, что в Вашингтоне создали машину для нагнетания политической обстановки на территории России.