Москвичи смогут пользоваться системой FacePay на всех станциях метро

Систему FacePay для оплаты проезда запустят на всех станциях московского метрополитена. Такое заявление сделал мэр города Сергей Собянин в ходе марафона «Новое знание».

По его словам, новая функция станет доступна на всех станциях метро Москвы с 15 октября 2021 года.

«С 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы. Так что фотографируйтесь», — заявил градоначальник.

На текущий момент такая система функционирует только на трех станциях метрополитена. Изначально столичные власти не рассчитывали на популярность этой опции, однако за первые несколько тестовых недель на нее записались порядка 15 тысяч людей, отметил Собянин.