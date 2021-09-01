Дмитрий Чистяков пропустит сентябрьские матчи сборной России из-за травмы

Футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков получил травму, из-за которой не сыграет за сборную России в ближайших матчах квалификации ЧМ-2022.

Защитник Дмитрий Чистяков покинул расположение сборной России в день матча четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2022. В пресс-службе РФС сообщили, что футболист «Зенита» подвернул голеностоп во время тренировочного занятия. В ближайшее время Чистяков, который заменил в сборной России травмированного Станислава Макгеева, прибудет в расположение «Зенита» для диагностики и лечения повреждения.

В сентябре национальная команда под руководством Валерия Карпина проведет три матча отборочного турнира ЧМ-2022. Сборной России предстоит сыграть с Хорватией, Кипром и Мальтой. После трех туров национальная команда занимает второе место в турнирной таблице группы H.