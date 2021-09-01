Политолог Оленченко: новый президент Эстонии Карис будет солидным руководителем

Будущий президент Эстонии Алар Карис, который накануне одержал победу на выборах, заявил, что не поддерживает идею правительства прекратить финансирование русскоязычных школ и детсадов в стране с 2035 года. По его словам, это решение «попахивает дискриминацией» и требует другого подхода. Например, внедрения в штаты образовательных учреждений преподавателей эстонского, передает госпортал ERR.

Стремление к диалогу с Россией в корне отличает Кариса от предыдущих руководителей страны, которые, как истинные приверженцы европейских ценностей, пытались дистанцироваться от РФ. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

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В то же время говорить о возможном потеплении в отношениях Москвы и Таллина еще слишком рано, считает эксперт. Он напомнил, что полномочия действующего президента Эстонии Керсти Кальюлайд истекают только 11 октября. До этой даты Карис делает публичные заявления не как политический лидер, а как ученый и общественный деятель.

«Будет интересно понять, насколько он готов практически воплощать свои соображения. Но в данный момент важно, что он хочет общаться. И второй момент, что он не занимает заблаговременно позицию отторжения, то есть он готов выслушивать другие мнения», — подчеркнул собеседник «ПС».

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Оленченко назвал будущего лидера Эстонии человеком творческим и «мыслящим», а также отметил, что судя по тому, как Карис держался во время предвыборной гонки, у него есть «предпосылки быть солидным и достойным руководителем» Эстонии. А также отметил, что в политических кругах персона новоиспеченного президента еще малоизвестна, поэтому предсказать его дальнейшие шаги сложно.

До избрания на пост президента Карис в течение четырех лет возглавлял Эстонский национальный музей. Этому посту предшествовала должность госконтролера. В начале 2000-ых годов политик работал ректором EMU (Эстонский университет естественных наук), а после еще пять лет руководил знаменитым Тартуским университетом.

«И по возрасту, ему 63 года, его жизнь разложилась пополам: половину он прожил в советской Эстонии, а половину в нынешней. Поэтому ему есть с чем сравнить, и он, безусловно, имеет свою точку зрения и мнение», — считает российский политолог.

Напомним, 31 августа Алар Карис одержал победу уже на втором этапе выборов. Он стал единственным кандидатом, выдвинутым на пост президента правящей коалицией парламента. В ходе голосования его поддержали 72 депутата из 101. Для сравнения: в 2016 году борьба за президентское кресло растянулась на шесть туров и завершились лишь в октябре.