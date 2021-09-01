Ищенко объяснил, чем обернулась попытка Запада «слезть» с российского газа

Приверженцы идеи евроатлантического единства считают важным любой ценой сдерживать Россию. Ради этого в свое время был разработан план замены российского газа среднеазиатским, однако с его реализацией возникли проблемы.

Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

Первое, из-за чего с проектом поставок в Европу газа из Средней Азии возникли проблемы, объясняет эксперт, это заинтересованность Китая в среднеазиатском топливе. По проложенному из Туркмении через Казахстан и Узбекистан газопроводу в Китай поступало до 50 миллиардов кубометров газа в год, напомнил Ищенко.

Во-вторых, «Газпром» выкупал излишки среднеазиатского газа, добавил Ищенко.

«В-третьих, существовала проблема доставки. Через Россию транзит был невозможен. Все мощности российской ГТС были необходимы «Газпрому». Планируемые обходящие Россию газопроводы должны были пройти либо через американского врага Иран, либо через нестабильный Кавказ, — напомнил политолог. — Кроме того, чтобы добраться до Кавказа, надо было проложить трубу через Каспий, а Россия и Иран блокировали соглашение по разделу акватории Каспийского моря до тех пор, пока не стало окончательно ясно, что никакой газопровод по дну проложен не будет».

ФБА «Экономика сегодня» /

Таким образом из всех проектов поставок газа из Средней Азии в Европу был построен только Южно-Кавказский газопровод, соединяющий Азербайджан и Турцию, а далее примыкающий к Трансанатолийскому газопроводу, мощность которого составляет всего 16 миллиардов кубометров газа в год. А значит, этот маршрут поставок газа никак не может конкурировать с «Северным потоком – 2», объяснил эксперт.

А проект газопровода из Катара в ливанские порты через Сирию, с возможностью дальнейшей доставки голубого топлива в Турцию и затем в Европу, Россия похоронила изначально, когда поддержала сирийского президента Башара Асада, напомнили Ищенко в заключение.