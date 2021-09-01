Ушел из жизни гитарист знаменитой рок-группы «Зоопарк»

Бессменный гитарист рок-группы «Зоопарк» Александр Храбунов скончался на 62-ом году жизни в Петербурге. Смерть музыканта наступила в результате тяжелой продолжительной болезни.

Александр Храбунов родился в 1959 году в Петрозаводске. В 18 лет он переехал в Ленинград и создал группу «Прощай, черный понедельник».

Спустя три года произошла судьбоносная встреча Храбунова с Майком Науменко, который впоследствии пригласил его стать участником новой группы «Зоопарк». Храбунов являлся лидер-гитаристом все десять лет существования группы. История «Зоопарка» закончилась со смертью Науменко в августе 1991 года.