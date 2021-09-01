«Разговоры о пустом и прекрасном». Зеленский представил в США план трансформации Украины

На второй день пребывания в США президент Владимир Зеленский представил американцам «план трансформации Украины». Доклад не отвечал на вопрос, какую новую форму политик ищет для своей страны, зато четко обрисовывал финансовые вливания во имя светлого будущего.

Послушать презентацию украинского гостя в здании Национальной библиотеки Фреда Смита в Вашингтоне собрались «представители ведущих американских аналитических центров и журналисты», сообщает пресс-служба Офиса президента. Видных политиков из Белого дома на мероприятии замечено не было.

Зеленский рассказал собравшимся, что сейчас его родина живет в эпоху «больших вызовов и возможностей», проводя системные реформы «в условиях вооруженного противостояния одной из самых мощных армий в мире». После явного намека на Россию и конфликт на востоке Украины президент перешел к сути.

«У нас есть четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей – строим успешную и устойчивую Украину. <…> Заложенные в плане более 80 проектов – это амбициозные проекты на общую сумму 277 миллиардов долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечения программ международной помощи, кредитов, инвестиций», — заявил Зеленский.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Специально для западных партнеров украинские чиновники подобрали для «плана трансформации Украины» более глобальное название: «Больше справедливости и возможностей — Построение процветающей и жизнеспособной Украины» (A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine – англ.).

Подробности плана Владимир Зеленский не раскрыл, уточнив, что на страницах представленного документа Украина превращается в «форпост безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба». Столь широкие возможности должны, по мнению украинского президента, заинтересовать американских чиновников.

Недоработка доклада в том, что Зеленский скрыл детали тех самых «амбициозных проектов», полагает экономист Антон Шабанов. От этого многое зависит, объяснил эксперт в беседе с «Политикой Сегодня», а пока «план трансформации» напоминает крылатую фразу из известного романа.

«Пока эти проекты не увидишь, нельзя сказать, насколько реализуем план Владимира Зеленского. Мне это напоминает "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова, а точнее фразу оттуда: "утром деньги, вечером стулья". Говоря о таких масштабных преобразованиях, нужно говорить не о тех суммах, которые на них потратятся, а хотя бы об общих чертах этих 80 проектов. Пока это разговоры о прекрасном и о пустом», — посетовал экономист.

фото из личного архива А.Шабанова /

С экспертной точки зрения смелое заявление украинского президента вызывает множество вопросов. Если отталкиваться от цифры в 277 миллиардов долларов (годовой бюджет Украины около 40 млрд), можно сделать два вывода: или план Зеленского рассчитан на 50 лет (ведь только в этом случае Киев потянут такую сумму), или большую часть этих денег должны будут выделить Украине западные партнеры.

Справка ПС

Речь Зеленского в национальной библиотеке Фреда Смита содержала еще несколько примечательных моментов. Упомянув вооруженный конфликт в Донбассе, из-за которого Украину не пускают в НАТО, президент заодно затронул тему коррупции. О ней часто вспоминает президент США Джозеф Байден, критикуя Киев, поэтому Зеленский поспешил заверить присутствующих, что украинские власти «укрепляют антикоррупционную архитектуру».

Помимо глобальной реформы политико-экономического устройства Украины, «план трансформации» в глазах Зеленского также играет роль «инструмента для развития стратегического партнерства Украины с США». В этой части дело уже сдвинулось с мертвой точки: американская компания Westinghouse Electric подписала с украинским «Энергоатомом» (госкомпания, контролирует все АЭС в стране) меморандум о строительстве пяти энергоблоков по технологии США.