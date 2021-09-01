Il Messaggero: экс-премьер Италии Берлускони снова попал в больницу

Бывший глава итальянского правительства Сильвио Берлускони вновь оказался в госпитале. Об этом сообщил источник газеты Il Messaggero в парламенте республики.

По словам собеседника издания, экс-премьер поступил в миланскую больницу San Raffaele. В материале говорится, что политик прибыл туда для нового обследования.

Берлускони на прошлой неделе попал в San Raffaele после «легкой проблемы», связанной с кардиологией. Тогда он выписался в течение суток. В апреле 84-летний политик провел в больнице почти месяц, в мае — еще несколько дней.