Школьник получил благодарность от Путина за небольшую историческую поправку

Ученик из Воркуты поправил президента России Владимира Путина после оговорки в ходе открытого урока в детском центре «Океан» во Владивостоке.

Российский лидер назвал проводимую Петром I Северную войну со Швецией Семилетней. Подросток из Воркуты решил поправить главу государства. Путин в свою очередь поблагодарил школьника за сделанное замечание.

«Не сочтите за мою как бы... В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — сказал ученик.

Президент прибыл во Владивосток 1 сентября. Там он провел открытый урок для школьников, рассказал о своем образовании и напомнил, что история является важным предметом и фундаментом всех гуманитарных знаний.