Меры властей Петербурга позволили избежать негативных последствий COVID-19 для общепита

Высокий процент соблюдения санитарных норм общепитом Петербурга — отличный результат, демонстрирующий эффективный и системный подход к регулированию рынка со стороны Смольного.

Такую точку зрения озвучил экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода. Соблюдение санитарных правил петербургскими заведениями общепита оказалось выше ожиданий общественности, обратил внимание специалист в беседе с ФАН.

Проверки кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге показали, что 94% заведений выполняют санитарные требования на фоне пандемии, отметили в пресс-службе Смольного.

«Применение жестких регуляторных мер со стороны профильных органов власти позволило избежать неприятных последствий в распространении коронавируса», — подчеркнул Лобода.

Он отметил, что до пандемии в городе на Неве работало более 7500 кафе и ресторанов, в Москве — около 11 тысяч заведений. Вряд ли любой другой российский город в ближайшем будущем догонит Петербург по концентрации кафе. Культура обслуживания, форматы рестораций и заведений петербургского общепита впечатляют и продолжат активно развиваться, уверен собеседник агентства.