Легкоатлетка из России Евгения Галактионова завоевала бронзовую медаль на Паралимпиаде

Россиянка Евгения Галактионова принесла национальной команде бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио. Легкоатлетка стала третьей в толкании ядра.

Галактионова выступила с результатом 6,80 метра. Второе место заняла спортсменка из Польши Роза Козаковская (7,37), золото с мировым рекордом завоевала Анастасия Москаленко из Украины (7,61). Легкоатлетки выступали в категории F32 (люди с поражением опорно-двигательного аппарата).

21-летняя Галактионова входит в состав паралимпийской сборной с 2018 года. Она является многократной победительницей чемпионатов России, чемпионкой Европы, она также выигрывала в международных соревнованиях.