Демарш в сторону ЕС. Почему Грузия отказалась от 75 миллионов евро финансовой помощи

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что страна отказывается от очередного транша денежных средств (€75 млн) от Евросоюза. По словам политика, правительство пошло на этот шаг из-за стремления сократить внешний долг.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе в свою очередь заявил, что в стране изменилась экономическая ситуация и необходимости в кредите больше нет.

«В бюджет произошло аккумулирование дополнительно 1 миллиарда лари и, исходя из показателя высокого экономического роста, эта помощь уже не имеет финансовой нагрузки», — подчеркнул Кобахидзе.

В ответ на решение Тбилиси и.о. руководителя представительства ЕС в Грузии Жюльен Крамп сказал, что финансовый транш и без того не был бы осуществлен. В Facebook Крамп объяснил, что оказывается Грузия не выполнила необходимые условия для получения макрофинансовой помощи от Евросоюза. В частности представитель ЕС указал на то, что Грузии не удалось повысить степень «независимости, прозрачности и качества своей судебной системы».

Примечательно, что столь громкий отказ правительства Грузии от денег Евросоюза прозвучал в преддверии выборов в органы местного самоуправления, которые должны пройти 2 октября этого года.

Федеральное агентство новостей / Василий Таран / Игорь Петрашевич

Руководитель департамента стран СНГ «Институт политических исследований», политолог Алексей Бычков выразил мнение, что правящая партия Грузии подобными «популистскими заявлениями» пытается удержаться у власти, сохранить свои политические позиции и даже приумножить их.

«Эти заявления являются попыткой уйти от истинных проблем. То есть не говорить, что ЕС просто перестал давать деньги, а что мы самодостаточные, и мы от этого отказываемся. Естественно, они не самодостаточны и не будут такими еще на протяжении 10–15 лет», — сказал эксперт «Политике Сегодня».

Не стоит забывать, что Грузия до сих пор остается сателлитом, как Украина и Молдавия, и от «метрополии» Брюсселя никуда не денется, полагает Бычков.

Конечно, Евросоюз уже перестал акцентировать внимание на этих странах, о чем говорит сокращение финансирования до минимальных значений за весь период. Однако, отметил политолог, ЕС продолжит использовать их как «колониальный ресурс» и относиться к ним как к «сырьевым придаткам». На фоне подобных обстоятельств слова Тбилиси больше походят на браваду.