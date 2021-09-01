На Кипре спасли застрявшую в гробнице россиянку

Туристка из России решила залезть в гробницу некрополя на Кипре, вот только вылезти оттуда самостоятельно уже не смогла.

Инцидент случился в царских гробницах археологического парка Като Пафос, которые находится под охраной ЮНЕСКО. Женщину вовремя освободили другие экскурсанты. Видеоролик произошедшего опубликовали в социальных сетях.

По словам россиянки она хотела сделать оригинальное фото для соцсетей, но застряла. По мнению пользователей Сети, возможно этот инцидент станет уроком использующим исторические объекты не по назначению туристам.