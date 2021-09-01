«Танец злобного гения»: Владивосток на пороге ВЭФ

Ох, и непростая задачка — добраться до Владивостока. А уж в начале сентября подавно.

В преддверии открытия Восточного экономического форума (ВЭФ), который обещает стать одним из самых важных событий года в политической и экономической жизни страны, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Алексей Чекунков подкинул дровишек в костер разгорающегося интереса к Приморью.

Чиновник предложил не только объединить Владивосток и находящийся ближе к аэропорту Артем в единое целое, но и построить между ними целый город-спутник с символичным названием Спутник и одноименной железнодорожной платформой, которая к всеобщему ликованию уже существует.

В интервью РБК Чекунков с уверенностью заявил, что новая агломерация позволит Приморью запрыгнуть в тройку отечественного рейтинга привлекательности регионов — наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

Корреспондент «Политики Сегодня» решил на собственном опыте проверить слова министра, а заодно и готовность города к ВЭФ, отправившись на Дальний Восток.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Аэропорт Кневичи встречает статусной суетой: солидные мужчины спешат получить багаж, волонтеры «Росконгресса» так и норовят предложить свою помощь, отправив участников форума и представителей СМИ к шаттлам, окнам регистрации и в другие центры прохождения формальностей.

Другое развлечение пассажиров регулярных рейсов — разглядывать расположившиеся стройным рядом бизнес-джеты и спорить прямо у корреспондента «ПС» за спиной, кому какой принадлежит.

— Это ж сечинский, — говорит один. — Да нет же, шуваловский! – оспаривает второй.

Особенный ажиотаж у изрядно подуставшей от многочасового перелета публики вызвало наличие на взлетно-посадочной полосе колоритного представителя отечественного авиапрома — Ил-96 с надписью «Россия». Все же штучный товар в 2021 году. Однако Владимир Путин начал свой визит во Владивосток несколькими часами позднее.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

— Да нет здесь никакого ажиотажа, — отрезает таксист по дороге в город. – Так, гаишников прибавилось и на остров Русский [площадка проведения ВЭФ – прим. ред.] без спецпропуска не попасть.

Яркий представитель сообщества самых коммуникабельных и всезнающих спикеров не берется обсуждать с корреспондентом «ПС» нового мэра Владивостока Константина Шестакова, которого официально наделили полномочиями градоначальника совсем недавно — 5 августа. Зато дает понять, что основное внимание жителей Владивостока приковано к фигуре более крупного калибра — губернатору края.

— У нас только про Кожемяко и разговоров. Что про мэров говорить? Мэров же сажают постоянно, – неохотно выдавливает из себя собеседник, притопывая в такт разрывающейся в динамиках песне «Танец злобного гения» рок-группы «Король и Шут».

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

И действительно, аура вокруг лакомого, казалось бы, кресла сгустилась роковая. Правда, не все заигрывания с действующим законодательством закончились посадками.

В мае 2007 года глава города Юрий Копылов был приговорен к четырем годам условно за превышение должностных полномочий. Его сменщик Владимир Николаев должных уроков из опыта предшественника не извлек, попавшись на растрате 6 млн рублей из городского бюджета — 4,5 года условно. Больше всех досталось Игорю Пушкареву. В 2019-м суд признал экс-мэра виновным в получении взятки в особо крупном размере и отправил за решетку на 15 лет. Без злого гения и его танцев тут явно не обошлось.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

На роль такового вполне может претендовать генпрокурор РФ Игорь Краснов, также прибывший во Владивосток. Может, и до знакомства с Шестаковым дело дойдет, хотя лучше бы на этот раз все обошлось. Пока Краснов идет четко по намеченной программе — 1 сентября он поучаствовал в торжественной церемонии открытия филиала Университета прокуратуры.

Приезд Владимира Путина город практически не заметил — ни знаменитых приморских пробок, ни перекрытых улиц. Лишь мэр Шестаков в спешном порядке распорядился перестелить дорожное полотно на улице Семеновской. А вот убрать мусор со Светланской, разобраться с постыдной парковкой у здания областного правительства и завершить реконструкцию смотровой площадки «Орлиное Гнездо» новому градоначальнику к старту ВЭФ не удалось. Будем надеяться, что это временные трудности, с которыми он в силах справиться.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Восточный экономический форум пройдет на острове Русский со 2 по 4 сентября.