Представитель талибов сообщил о провале переговоров с силами сопротивления в Панджшере

Переговоры между движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) и силами сопротивления горной афганской провинции Панджшер провалились.

Информация о результатах встречи поступила от представителя движения Амира Хана Моттаки, пишут местные СМИ. Участники сопротивления пока не комментировали итоги переговоров.

Талибы 15 августа взяли под контроль президентский дворец в Кабуле. Панджшер остается единственной неподконтрольной движению провинцией. Она расположена к северо-востоку от афганской столицы.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации