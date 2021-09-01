Путин рассказал о вкладе военных строителей в борьбу с пандемией COVID-19

Президент России Владимир Путин сообщил о значительных усилиях военных строителей ВС РФ при преодолении последствий глобальной пандемии.

Путин рассказал об этом во время церемонии открытия социальных объектов в республике Дагестан, которая проходила по видеосвязи. Российский президент в это время находился во Владивостоке.

«Напомню, что в прошлом году в самый сложный период эпидемии военные строители незамедлительно пришли на помощь стране и в кратчайшие сроки с высоким качеством возвели 30 новых многофункциональных медцентров», — подчеркнул президент РФ.

По словам российского лидера, только в 20 из возведенных военными строителями ВС РФ госпиталях было вылечено от COVID-19 около 26 тысяч пациентов. При этом военнослужащие составили чуть более половины от заболевших, остальные были гражданскими лицами, что символизирует единство российской армии и народа, заявил Путин.