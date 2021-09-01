Депутат Селезнев подверг критике энергетический договор США и Украины

Член комитета Государственной думы по энергетике Валерий Селезнев объяснил, почему американо-украинский договор в сфере энергетики является профанацией.

Компания Westinghouse Electric из Соединенных Штатов договорилась с украинским «Энергоатомом» совместно построить новые энергетические блоки для Хмельницкой атомной электростанции. С точки зрения парламентария Селезнева, данное соглашение является «политическим» и не имеет под собой экономического обоснования. Об этом пишет NEWS.RU.

Предполагается, что стороны потратят на реализацию проекта порядка 30 млрд долларов. Указанная инициатива затронет как возведение блока на Хмельницкой АЭС, так и будет регулировать создание еще четырех реакторов. Известно, что АЭС в городе Нетешин была запущена одной из последних в СССР. Первый блок заработал в 1987 году, второй стартовал в 2005 году.

Впоследствии Украина сменила партнера по строительству новых реакторов, так как изначально третий блок должен был разрабатываться совместно с Россией. Депутат Селезнев считает, что Украина в условиях современных санкций старается найти кого-нибудь, кто мог бы оказать ей поддержку.