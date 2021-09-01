Зеленский рассказал, в какую сумму обойдется трансформация Украины в успешное государство

Президент Украины Владимир Зеленский представил «план трансформации» страны, в котором фигурируют более 80 проектов.

Украинский лидер находится в Соединенных Штатах с рабочим визитом. Зеленский сообщил, что Киев имеет четкое представление, какой должна стать Украина через десять лет. Однако для реализации целей необходимо выполнить «план трансформации».

«Заложенные в плане более 80 проектов — это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов», — уточнил президент Украины.

По мнению Зеленского, эти проекты помогут превратить Украину в успешное и устойчивое государство. Украинский «план трансформации» предусматривает финансирование за счет госбюджета страны, а также привлечения различных кредитов и инвестиций, заключил глава государства.