Лавров: власти Украины пытаются искусственно сохранить антироссийскую риторику

Украинские власти стремятся удержать поддержку Запада с помощью негативных высказываний в адрес России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире». Он произнес эти слова на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм.

Лавров отметил, что такие заявления делаются не от большого ума. Кроме того, Киев посредством негативных выпадов пытается искусственно сохранить антироссийскую риторику, пояснил дипломат.

Ранее Зеленский рассказал о желании расширить «нормандский формат». Киев хочет привлечь США к обсуждению ситуации в Донбассе.