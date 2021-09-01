Участник незаконного митинга 23 января получил условный срок за нападение на полицию

Тверской суд вынес решение о назначении пятилетнего условного срока для Глеба Борисова. Его признали участником нападения на машину ФСБ во время несогласованного митинга 23 января.

Борисова признали виновным в двух эпизодах применения не опасного для жизни или здоровья насилия к сотрудникам правоохранительных органов (ч. 1 ст. 318 УК) и умышленном повреждении или уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК).

После акции в поддержку Алексея Навального в Сети обнародовали видео, на которой запечатлено, как протестующие на Цветном бульваре закидывают снежками машину с мигалкой, тем самым мешая ей движению. Один из митингующих даже запрыгнул на капот автомобилей правоохранителей.