«Шугалей: Возвращение»: о чем будет третий фильм о российском социологе

Первый показ нового российского фильма «Шугалей: Возвращение» пройдет уже 2 сентября в эфире телеканала НТВ. Трейлер новинки сейчас активно обсуждают в Сети.

Кинолента, посвященная приключениям российских социологов, основана на реальных событиях, которые произошли в Ливии всего пару лет назад.

Весной 2019 года российский ученый Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан проводили научные исследования в Ливии.

В мае их похитили террористы из местного бандформирования и заключили в подземную тюрьму «Митига». Россиян постоянно допрашивали, пытали и всячески над ними издевались. Спасти ученых удалось благодаря усилиям Фонда защиты национальных ценностей, который смог привлечь внимание международной общественности к проблеме при помощи кинематографа.

Предыдущие фильмы трилогии о Шугалее получили положительные отзывы от зрителей и вызвали огромный резонанс, поэтому было решено снять продолжение. В этот раз главный герой снова попадет в непростую ситуацию и ему выпадет шанс рассказать всему миру правду о событиях в Северной Африке.