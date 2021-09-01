Президент Белоруссии сообщил о планах подписать союзные программы с Россией

Власти России и Белоруссии разработали союзные программы. Они могут быть подписаны в октябре или ноябре, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что событие произойдет на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. По его словам, было разработано более 30 дорожных карт по сотрудничеству в разных сферах. Из них остались 28 и проекты превратились в союзные программы.

Лукашенко отметил, что Россия Белоруссия живут в одном экономическом пространстве. Однако в некоторых вопросах присутствуют проблемы. По его словам, стороны договорились о цифровизации процесса оборота товара между государствами. Это одна из программ, добавил президент республики.