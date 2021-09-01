Андрей Калина завоевал золото в заплыве на 200 метров на Паралимпиаде в Токио

Представитель российской сборной на Паралимпиаде в Токио Андрей Калина стал победителем соревнований по комплексному плаванию, преодолев первым расстояние 200 метров.

Россиянин выиграл второе золото в плавании на 16-й летней Паралимпиаде, которая сейчас проходит в столице Японии Токио. Первую золотую медаль он завоевал в заплыве брассом на 100 метров. В среду Калина преодолел 200 метров комплексным стилем за 2 минуты 14,90 секунды, став лучшим среди участников соревнований.

Серебро досталось австралийскому спортсмену Тимоти Ходжу. Бронзовую медаль выиграл представитель французской команды Юго Дидье. Спортсмены выступили в категории SM9 как лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

Паралимпийская сборная России к настоящему моменту в своей копилке имеет 29 золотых, 18 серебряных и 35 бронзовых медалей. Пока она занимает третью позицию в общем медальном зачете, уступая Китаю и Великобритании.