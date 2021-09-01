Басманный суд Москвы заочно арестовал соратника Тесака Коротких

Украинский неонацист Сергей Коротких, более известный как Боцман и Малюта, заочно арестован по постановлению Басманного районного суда Москвы.

Соратник лидера российских националистов Максима Тесака Марцинкевича является фигурантом уголовного дела по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (« Убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти»).

Ранее представители ГСУ СК России направили ходатайство в суд о заочном аресте Коротких. В настоящее время обвиняемый находится в розыске.