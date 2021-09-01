Врача Навального Анастасию Васильеву задержали в Москве

В Москве правоохранители задержали председателя «Альянса врачей» Анастасию Васильеву около офиса профсоюза.

Ранее ФАН сообщал о том, что представители ФСИН не стали добиваться перевода главы «Альянса врачей» (включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) в следственный изолятор на заседании, которое прошло 11 августа в Преображенском суде Москвы.

Напомним, что Анастасия Васильева является не только соратницей осужденного блогера Навального, но и его личным врачом. Глава профсоюза проходит фигурантом уголовного дела о нарушении санитарных норм на незаконной акции, прошедшей 23 января этого года. Участники и организаторы несанкционированного митинга, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, создали угрозу распространения коронавирусной инфекции.