Мишустин заявил, что в школьные годы не нуждался в помощи родителей с уроками

Глава Правительства России Михаил Мишустин рассказал, что будучи школьником не нуждался в родительской помощи при выполнении домашней работы.

Премьер-министр поделился этой историей в ходе встречи со школьниками и выпускниками в Физтех-лицее имени П. Л. Капицы.

«Мы как-то успевали разобраться с уроками, и помощи родителей не требовалось, зато они помогали мне в жизни. В том числе, какой вуз выбрать», — говоря об этом Мишустин рассказал, что в его семье в целом были хорошие отношения.

Михаил Мишустин добавил, что в каждом случае в семье принимается решение, нужна ли ребенку помощь с уроками. Он отметил, что с одной стороны помощь необходима, но с другой — важна самостоятельность, которая приобретается во время самостоятельного выполнения заданий.