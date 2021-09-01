В Кабуле пройдет встреча по афганскому вопросу с участием России

Россия примет участие в заседании по афганскому вопросу в Кабуле. Ко встрече также готовятся Китай, США и Пакистан, сообщил представитель МИД РФ.

Страны намерены провести переговоры после стабилизации ситуации в регионе и возобновления работы кабульского аэропорта, рассказали журналистам РИА Новости в российском ведомстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты не смогли добиться успеха в исламском государстве. Попытки извне изменить ситуацию внутри в этом случае не помогли. США показали нулевой результат после 20-летнего пребывания в Афганистане, подчеркнул Путин.