Президент России Владимир Путин приехал с рабочим визитом в Приморский край и по случаю Дня знаний встретился со школьниками.

Путин побывал в школе Всероссийского детского центра «Океан», где поздравил учащихся и учителей с началом нового учебного года, а также пообщался с учениками. Во время беседы президент России поделился своей детской мечтой, которая сбылась.

«Все было нацелено на то, чтобы — я вынужден говорить в данном случае высокопарно — посвятить себя служению Отечеству. <...> Считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал», — рассказал он.

В ходе своего визита во Всероссийский детский центр «Океан» Владимир Путин пообщался с учениками на тему истории страны. Президент поддержал идею о введении QR-кодов в учебниках по этому предмету.